Unternehmerinitiative will Recht auf Kinderbetreuung

Die Initiative "Unternehmen Zukunft" setzt sich für ein Recht auf Kinderbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ein. Dies müsse in den "Comebackplan" der Regierung aufgenommen werden.

Kinderbetreuung sichert und schafft Arbeitsplätze

Ein Ausbau der Kinderbetreuung würde einerseits viele Arbeitsplätze schaffen und andererseits Frauen mit Betreuungspflichten ermöglichen, früher oder mehr arbeiten zu gehen, so Karmasin. Der coronabedingte Homeoffice-Boom habe einmal mehr gezeigt, dass Österreich bei der Kinderbetreuung noch Aufholbedarf habe. Handlungsbedarf sieht die ehemalige Politikerin und Meinungsforscherin vor allem bei Kindern unter drei Jahren und der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern. Die Regierung müsse zuerst den aktuellen Bedarf erheben, dann kräftig investieren und in ein bis zwei Jahren den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 1. Geburtstag einführen.

Rechtsanspruch für Kinderbetreuung ab 2025 gefordert

Auch die Arbeitnehmer-Vertreter drängten am Donnerstag in einer Aussendung für den Ausbau der Kinderbetreuung: "Wir fordern endlich die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem 1. Geburtstag jedes Kindes in ganz Österreich", so ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenvorsitzende Korinna Schumann und AK-Präsidentin Renate Anderl.