Unterhaltsvorschuss: Leichter Zugang verlängert

Der erleichterte Zugang zum Unterhaltsvorschuss wird bis Jahresende verlängert. Das sei "notwendig, solange die Krise anhält".

Die Regierung hat per Verordnung den in der Coronakrise erleichterten Zugang zum staatlichen Unterhaltsvorschuss um zwei Monate bis Jahresende verlängert. Ein Exekutionsantrag vor Gericht ist also weiterhin vorübergehend keine Voraussetzung mehr für den staatlichen Unterhaltsvorschuss. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) stellte in einer Aussendung am Freitag auch eine weitere Verlängerung in Aussicht - es sei klar, "dass das notwendig sein wird, solange die Krise anhält".