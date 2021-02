Unter dem Messer: Von welchen Schönheitsidealen die Österreicher träumen

Dr. Sabine Apfolterer arbeitet bereits jahrelang als Schönheitschirurgin. Im Herbst 2020 hat sie einen neuen Standort in Wien-Landstraße eröffnet. Wir haben mit ihr über ihre Arbeit und über Schönheit ganz allgemein gesprochen.

Ewige Jugend und frisches Aussehen: Gründe für Eingriffe

Natürlich vs. Kim Kardashian: In diese Richtung gehen die Eingriffe

Laut Apfolterer gibt es bei schönheitschirurgischen Eingriffen zwei Richtungen: Einerseits in Richtung eines natürlichen und fitten Looks, andererseits in Richtung Kim Kardashian. Dabei wird mehr Augenmerk auf den Po, eine schlanke Taille und eine dazu passende Brust gelegt. Beeinflusst wurden die Vorstellungen schon immer stark von Werbung und Sozialen Medien. So auch heute: Dabei spielen unter anderem Influencer eine große Rolle.