Unsichtbare Gefahr: Vermehrt Unfälle mit Gasthermen im Sommer

Im Sommer kommt es in Österreichs Haushalten gehäuft zu Unfällen mit Kohlenmonoxid (CO). Alte oder schlecht gewartete Thermen können im gemeinsamen Betrieb mit sonst unauffälligen Geräten wie einer mobilen Klimaanlage oder einer Dunstabzugshaube zur Gefahrenquelle werden, wenn es zu einem Rückstau der CO-hältigen Abluft in der Wohnung kommt. Dabei ließen sich die 250 Unfälle im Jahr leicht vermeiden, hieß es bei einer Pressekonferenz des Kuratoriums für Verkehrssicherheit.

Mehrere Gründe für vermehrte Unfälle mit Gasthermen im Sommer

Experte rät: Prüfungsintervalle für Gasthermen einhalten

Um eine gefährliche CO-Konzentration in der Wohnung zu vermeiden, riet der Experte dringend dazu, die Prüfungsintervalle für Thermen einzuhalten. "Die Hälfte aller Gasthermen in Österreich ist über zehn Jahre alt, die Defektanfälligkeit dementsprechend hoch", sagte Kaltenegger. Außerdem sollte an heißen Tagen der gleichzeitige Betrieb von Gas- und Klimageräten vermieden werden und Geräte, die den Luftdruck von Räumen herabsetzen, wie etwa Dunstabzugshauben, und Gasgeräte nicht gleichzeitig verwendet werden. "Diese Geräte verwenden frische Raumluft, erzeugen einen Unterdruck in der Wohnung und das Kohlenmonoxid wird nicht abtransportiert" Auch sei es sinnvoll, ein CO-Warngerät zu installieren. "Das kostet nur 50 Euro und kann Leben retten", warb Kaltenegger dafür.

Bevölkerung macht sich wenig Sorgen um Unfälle mit Gasthermen