Unsicherheit, ob Baustellen geschlossen werden müssen

Die WK Tirol fordert eine landesweite Schließung aller nicht unbedingt notwendigen Baustellen. Die Baubranche beklagt sich jedoch, dass die Behörden keine einheitliche Linie fahren.

Das Coronavirus trifft auch den Bau. Zwar wurde zu Wochenbeginn auf vielen Großbaustellen in Wien noch gearbeitet, teilweise aber auch die Baustellen für eine längere Pause gesichert. Kleine Baufirmen gingen bereits in Betriebsurlaub. Der oberste Baugewerkschafter Josef Muchitsch forderte schon am Montag per Verordnung eine Schließung aller Baustellen. Am Dienstag schloss sich die Wirtschaftskammer Tirol dieser Forderung an.