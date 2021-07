UNO-Welternährungsprogramm: Österreich hilft mit 800.000 Euro

800.000 Euro: Das ist der Summe, die von Österreich für ein Nahrungsmittelhilfsprojekt des UNO-Welternährungsprogrammes (WFP) kommt.

WFP-Projekte: Hunderttausende Euro aus Österreich

So seien 2020 eine Million Euro für ein WFP-Projekt in Syrien und 600.000 Euro für ein weiteres Projekt des UNO-Programmes im Libanon ausgezahlt und über die Austrian Development Agency (ADA) abgewickelt worden. 2021 sei das Rotes Kreuz (IKRK) für ein Projekt in Somalia mit 800.000 Euro unterstützt worden. "Das Coronavirus hat auch uns gezeigt wie wichtig nachhaltige Landwirtschaft und funktionierende Lebensmittelketten sind", sagte Köstinger laut Aussendung. Kleinstrukturierte bäuerliche Familienbetriebe seien die Zukunft der Lebensmittelversorgung "und mit unserem Know-how unterstützen wir Projekt in der ganzen Welt".