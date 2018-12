UNO-Migrationspakt: Karas (ÖVP) kritisiert Entscheidung Österreichs

Othmar Karas (ÖVP) kritisiert die Entscheidung Österreichs, den UNO-Migrationspakt nicht zu unterstützen. "Schade dass nicht alle europäische Staaten teilgenommen haben."

Der ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas, hat die Entscheidung Österreichs, den UNO-Migrationspakt nicht zu unterstützen, erneut indirekt kritisiert. Der Pakt sei am Montag bei der UNO-Konferenz in Marrakesch aus der Taufe gehoben worden und “es ist schade , dass nicht alle europäischen Staaten und nicht alle Staaten der Welt an dieser Veranstaltung teilgenommen haben”, sagte Karas.