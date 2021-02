Unis über geringe Unterstützung: "Tropfen auf dem heißen Stein"

Die Universitätenkonferenz (uniko) zeigt sich "erstaunt" über die Ankündigung von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), den Unis zur Unterstützung bei der Finanzierung von Corona-Schnelltests eine Million Euro zur Verfügung zu stellen.

"Dieser Betrag ist für die Universitäten mit ihrem Personal von mehr als 60.000 Beschäftigten und fast 290.000 Studierenden nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein", so uniko-Präsidentin Sabine Seidler am Montag in einer Aussendung.