Uni Wien: Votivkirche wird zur Aula

Bete und arbeite - der Benediktinerspruch kann nun auch auf die Wiener Votivkirche angewandt werden. Denn die Studenten der Uni Wien nutzen den Sakralbau, um sich dort zu treffen und zusammen zu lernen. Für Gläubige ist die Kirche weiterhin offen.

Statt Betenden haben sich am Montag Studenten der Universität Wien mit ihren Laptops in den Kirchenbänken der Votivkirche in Wien-Alsergrund breitgemacht: Sie nutzen den Sakralbau als Lern- und Aufenthaltsraum, weil wegen der Mindestabstände in den Hörsälen nicht alle Interessierten die Uni-Vorlesungen vor Ort verfolgen können. Auch als Aufenthaltsraum zwischen Lehrveranstaltungen und für Gruppenarbeiten soll die Kirche genutzt werden.