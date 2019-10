Uni Wien: Neuer Standort in der Kolingasse ab 2020

Mit dem neuen Standort in Wien-Alsergrund soll der zusätzliche Raumbedarf der Universität Wien gedeckt werden.

Ende 2019 übersiedelt die Volksbank von ihrem aktuellen Hauptquartier in der Kolingasse 14-16 in Wien-Alsergrund nach Wien-Erdberg. Nun ist ihr Nachmieter fix: Ab dem Wintersemester 2020/21 wird die Universität Wien die 14.800 Quadratmeter für zusätzliche Büros und Seminarräume nutzen. Der Mietvertrag mit der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) wurde laut Aussendung heute, Dienstag, unterschrieben.

Uni Wien übernimmt früheres Volksbank-Hauptquartier

Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde das Budget der Unis um insgesamt 15 Prozent gesteigert. An der Uni Wien können damit 70 zusätzliche Professuren finanziert werden, die dazugehörigen Teams und Arbeitsgruppen brauchen wiederum mehr Platz. Mit dem neuen Standort wenige Gehminuten von Hauptgebäude, Uni-Campus am Alten AKH, Neuem Institutsgebäude (NIG), Juridicum und dem Gebäude am Oskar-Morgenstern-Platz soll der zusätzliche Raumbedarf der Hochschule gedeckt werden.