Uni-Aktivisten fordern Ende der "unwürdigen Zustände"

Uni-Aktivisten fordern von den Koalitionsverhandlern bessere Bedingungen für das Hochschulpersonal.

Aktivisten erinnern an #unibrennt-Bewegung

Sieben Stunden lang haben jene Aktivisten, die jüngst an der Technischen Uni (TU) Wien und Uni Wien aktionistisch auf die Raumnot an den Hochschulen aufmerksam gemacht haben, mit 100 Studenten und deren Vertretern diese Woche an ihren neun Forderungen an die Politik getüftelt. Viele davon standen bereits im Zentrum der Hörsaalbesetzungen der #unibrennt-Bewegung vor zehn Jahren. Die Aktivisten nehmen die Grünen auch explizit mit dem Hinweis in die Pflicht, dass diese damals #unibrennt unterstützt hatten.