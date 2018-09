Ungewöhnlicher Einsatz in Wien-Favoriten: Polizei fing Skorpion ein

Am Donnerstag gegen 22.45 Uhr kam es zu einem ganz besonderen Einsatz der Polizei. Die Beamten wurden nach Wien-Favoriten gerufen, um dort einen Skorpion auf einem Gehsteig einzufangen.

“Ein Passant hat einen Skorpion am Gehsteig gefunden”- so der ungewöhnliche Einsatzgrund am Donnerstag gegen 22.45 Uhr. Das zirka vier Zentimeter große Tier konnte mit einem Marmeladeglas gefangen werden. Es wurden Luftlöcher in den Deckel gestochen. Das Tier wurde der Wiener Tierrettung übergeben. Die Skorpionart konnte bis dato noch nicht bestimmt werden, den ersten Erhebungen zufolge könnte es sich um den für Menschen mindergefährlichen “Alpenskorpion” handeln. Der Alpenskorpion ist üblicherweise in Nord-, Osttirol und im westlichen Kärnten zuhause.