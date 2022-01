Ungeimpfter Djokovic dank Ausnahmeregelung bei Australian Open dabei

Tennis-Star Novak Djokovic kann dank einer medizinischen Ausnahme-Regelung, die ihn von der Impfpflicht gegen Covid-19 befreit, bei den Australian Open in Melbourne an den Start gehen.

Der Tennis-Weltranglisten-Erste hatte in den vergangenen Monaten seinen Impfstatus nie preisgeben wollen, was freilich sein Recht ist. Nun weiß aber die ganze Welt, dass Novak Djokovic ungeimpft ist.

Australien Open eigentlich nur für geimpfte Spieler

Eigentlich dürfen beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres wegen behördliche Auflagen in Australien nur geimpfte Spielerinnen und Spieler an den Start gehen. Djokovic hatte zuletzt seine Teilnahme am ATP Cup abgesagt und bis zuletzt auch seinen Melbourne-Trip offen gelassen.

Djokovic mit Impf-Ausnahmeregeln in Australien mit dabei

"Ich habe in der Pause großartige Qualitätszeit mit meinen Lieben verbracht und heute fliege ich nach 'down under' mit einer Ausnahmegenehmigung. Let's go 2022", schrieb Djokovic auf Instagram.