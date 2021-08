Unfall zwischen Pkw-Lenker und Motorradfahrer in Wien

Am Freitag ereignete sich ein Unfall auf der Sechshauser Straße, wobei ein Autofahrer auf ein Motorrad auffuhr. Zwei junge Männer wurden verletzt, der Autofahrer war alkoholisiert.

Am Freitagabend fuhr ein 32-jähriger Autofahrer die Sechshauser Straße stadteinwärts, vor ihm ein 29-jähriger Motorradfahrer mit seinem 26-jährigen Mitfahrer. Der Motorradfahrer hielt an der roten Ampel der Kreuzung mit der Reindorfgasse an. Der 32-Jährige fuhr auf das angehaltene Motorrad auf, wodurch es zu einer Kollision kam.