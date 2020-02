Die junge Touristin aus Tschechien verursachte beim Lenken des E-Scooters einen Unfall in Wien-Mariahilf.

Die junge Touristin aus Tschechien verursachte beim Lenken des E-Scooters einen Unfall in Wien-Mariahilf. ©AFP (Sujet)

Die junge Touristin aus Tschechien verursachte beim Lenken des E-Scooters einen Unfall in Wien-Mariahilf. ©AFP (Sujet)

Unfall zwischen E-Scooter-Lenkerin und Fußgängerin in Wien-Mariahilf: Beide im Spital

In der Wiener Mariahilfer Straße kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Lenkerin und einer 52-jährigen Passantin. Beide erlitten dabei Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 13.15 Uhr kam es am Montag in der Mariahilfer Straße auf Höhe der Türnummern 85-87 zu dem Unfall. Laut ersten Zeugenangaben blickte die 19-jährige tschechische Touristin mehrfach auf ihr Navigationsgerät bevor es zum Zusammenstoß mit der 52-jährigen Frau kam. Beide Frauen wurden dabei leicht verletzt. Sie erlitten Prellungen und Abschürfungen. Nach der Erstbehandlung durch die Wiener Berufsrettung wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.