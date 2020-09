Unfall mit Pkw und E-Scooter in Wien-Landstraße

Am Samstagnachmittag krachte es in der Juchgasse in Wien-Landstraße, wobei ein 24-Jähriger verletzt wurde.

Ein 21-jähriger Mann lenkte am 19. September gegen 15.40 Uhr einen Pkw auf der Juchgasse in Wien-Landstraße und wollte in die Barmherzigengasse einbiegen. Aus dieser kam ein E-Scooter-Lenker entgegen und wollte die Kreuzung in gerader Richtung überqueren, wobei er Nachrang gegenüber dem Auto hatte.

Wien-Landstraße: 24-Jähriger fuhr mit übermotorisierten E-Scooter

Es kam zum Zusammenstoß, der Lenker des E-Scooters (24) kam zu Sturz und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Scooter aufgrund seiner Motorisierung als Kraftrad, nicht als Fahrrad, zu kategorisieren ist.