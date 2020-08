Unfall-Lenker rammte Mann bei Fahrerflucht in Wien

Ein 67-Jähriger soll am Dienstag nach einem Unfall Fahrerflucht begangen und einen 53-Jährigen gerammt haben. Das Opfer wurde am Unterkörper verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden im Bereich der Aspernbrücke in Wien-Leopoldstadt hat am Dienstagabend für einen Beteiligten am Ende doch schmerzhaft geendet. Ein 53-jähriger Wagenlenker wollte den Fahrer des zweiten beteiligten Pkw am Weiterfahren hindern. Er stellte sich vor das Auto - und wurde vom Flüchtenden gerammt, wie Zeugen der Polizei schilderten.