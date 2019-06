Unfall in Wiener Neustadt: Pkw landete unter Brücke

Glimpflich ging ein spektakulärer Verkehrsunfall am Montag für eine Pkw-Lenkerin aus. Sie kam in Wiener Neustadt von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug blieb oberhalb eines Brückenpfeilers auf der Schräge stehen.

Am Montagabend kam in Wiener Neustadt eine Pkw-Lenkerin aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn der S4 ab und fuhr in die Pfeiler der Autobahnbrücke des Zubringers der S4 zur A2 in Fahrtrichtung Graz. Dabei hatte die Fahrerin großes Glück und blieb unverletzt.