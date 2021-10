Unfall in Wiener Neubaugasse: Lkw in Schanigarten geschoben

Am Freitag ereignete sich in der Neubaugasse in Wien-Neubau ein spektakulärer Verkehrsunfall.

Ein Pkw raste in der Wiener Neubaugasse offenbar mit weit überhöhter Geschwindigkeit in einen geparkten Klein-Lkw und schob diesen in den Schanigarten eines Lokals. Dabei wurden ein junger Mann sowie eine ältere Frau schwer sowie eine Passantin und der 77-Jährige Lenker leicht verletzt, berichteten Polizei und Berufsrettung.

Die Wiener Berufsrettung war kurz nach 12.00 Uhr mit nicht weniger als zwölf Rettungsteams im Einsatz. Ein 28-Jähriger sowie eine 66-Jährige, die von dem Lkw bzw. dem Pkw erfasst wurden, wurden mit vermutlich nicht lebensgefährlichen, aber schweren Verletzungen in den Schockraum eines Spitals gebracht. Eine 71-Jährige kam mit leichten Blessuren ebenfalls ins Spital. Der Pkw-Fahrer wurde nach der Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen, so Corina Had, Sprecherin der Berufsrettung.

77-jähriger Lenker nicht alkoholisiert

Laut Markus Dittrich, Sprecher der Wiener Polizei, verlief ein Alko-Test beim 77-Jährigen negativ. Laut Zeugen soll sich dieser kurz nach dem Unfall damit verantwortet haben, dass sein Wagen einen elektronischen Defekt aufgewiesen habe. Seine Einvernahme war am Nachmittag noch im Laufen. Sollte der Fahrer dabei bleiben, würde ein Sachverständiger bestellt, um den Unglückswagen zu untersuchen, so Dittrich.