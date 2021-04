Unfall in Wien-Währing: Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

In Wien-Währing kam es am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Autolenker und einer Fußgängerin. Die 88-jährige Passantin wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 10.20 Uhr in der Wiener Kreuzgasse. Laut derzeitigem Erhebungsstand fuhr der 45-jährige Autolenker die Paulinengasse entlang in Richtung Rosensteingasse, bevor er rechts in die Kreuzgasse einbiegen wollte. In diesem Moment soll eine 88-jährige Frau, laut Zeugenaussagen bei Rotlicht, den Schutzweg der Kreuzgasse stadtauswärts überquert haben. Das Auto erwischte die Pensionistin mit der linken Seite und überrollte die Frau mit einem Rad.