Unfall in Wien-Rudolfsheim: Radfahrer kracht in Autotür

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein 59-jähriger Radfahrer bei einem Unfall in der Sechshauser Straße in Wien verletzt.

Ein 69-jähriger Mann parkte seinen Pkw am 20. Juni gegen 0.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Sechshauser Straße in Wien-Rudolfsheim. Ein 59-jähriger Radfahrer fuhr entlang der Sechshauser Straße.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Pkw-Lenker die Fahrzeugtür vor dem herannahenden Radfahrer geöffnet haben. Der 59-Jährige prallte in weiterer Folge mit dem Fahrrad gegen die Tür, kam zu Sturz und verletzte sich dadurch.

Radfahrer zog sich bei Unfall Prellungen zu