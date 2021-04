Unfall in Wien-Penzing: Zwei Personen aus Auto befreit

Am Donnerstag kam es zu einem Unfall in Wien-Penzing. Zwei Personen mussten aus einem Auto befreit werden.

Bei einem Verkehrsunfall in der Baumgartenstraße am Donnerstag in Wien-Penzing ist ein Pkw von einem parkenden Auto derart angehoben worden, dass die beiden Insassen nicht mehr selbstständig das Fahrzeug verlassen konnten. Sie wurden von der Wiener Berufsfeuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit und der Wiener Berufsrettung übergeben. Laut einem Sprecher der Rettung blieben sie unverletzt.