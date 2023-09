Unfall in Wien-Meidling: Radfahrerin schwerst verletzt

In der Eichenstraße in Wien-Meidling hat es einen Unfall gegeben, bei dem eine Radfahrerin schwerst verletzt wurde.

Der Unfall trug sich in der Eichenstraße in Wien-Meidling zu. Die Radfahrerin wurde noch an Ort und Stelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Eine 55-jährige Radfahrerin ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Wien schwerst verletzt worden. Die Frau kam um 14.20 Uhr in der Eichenstraße zu Sturz, wobei noch nicht klar war, ob mit oder ohne Fremdbeteiligung, berichtete Daniel Steiner, Sprecher der Wiener Berufsrettung. Sie war ohne Helm unterwegs und erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass sie an der Unfallstelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt und anschließend in den Schockraum eines Spitals gebracht wurde.