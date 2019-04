Unfall in Wien-Floridsdorf: Betonmisch-Lkw krachte gegen Ampelmast

Am Montagabend krachte ein Betonmisch-Lkw auf der Prager Straße in Wien-Floridsdorf gegen einen Ampelmast. Der Lenker wurde leicht verletzte, das unbeladene Baufahrzeug stark beschädigt.

Der Unfall passierte um 18.45 Uhr bei der Kreuzung Prager Straße/Katsushikastraße in Wien-Floridsdorf, wie Feuerwehrsprecher Lukas Schauer gegenüber der APA einen Augenzeugenbericht bestätigte. Das unbeladene Baufahrzeug wurde stark beschädigt, die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen zur Bergung aus.

Der Fahrer erlitt Abschürfungen und wurde von der Wiener Berufsrettung versorgt. Einen Transport in ein Krankenhaus lehnte er laut Pressesprecher Andreas Huber ab. Die Straßenbahn-Linie 26 war an der Unfallstelle an der Weiterfahrt gehindert und verkehrte nur zwischen Hausfeldstraße und Nordbrücke, wie die Wiener Linien twitterten. Die Ursache des Aufsehen erregenden Unfalls war vorerst unklar.