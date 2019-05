Unfall in Wien-Donaustadt: Alkolenker rammte Laternenmast auf der Breitenleer Straße

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Wien-Donaustadt ein schwerer Unfall. Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Breitenleer Straße, kam von der Fahrbahn ab und touchierte einen Laternenmast, der auf einer Stromleitung aufgefangen wurde. Der Lenker hatte mehr als 2 Promille Alkohol im Blut.

Der Autounfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15.15 Uhr in Wien-Donaustadt. Ein 39-jähriger Mann war mit seinem Auto auf der Breitenleer Straße unterwegs und kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr in den Straßengraben und touchierte einen Laternenmast am rechten Fahrbahnrand. Der Mast wurde durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen und fiel in Richtung Fahrbahn, wurde jedoch von der noch hängenden Stromleitung aufgefangen.