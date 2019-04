Unfall in Simmering: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

In Simmering kam es zu einem Unfall, in den ein Fahrradfahrer verwickelt war

In Simmering kam es zu einem Unfall, in den ein Fahrradfahrer verwickelt war ©APA (Sujet)

In Simmering kam es zu einem Unfall, in den ein Fahrradfahrer verwickelt war ©APA (Sujet)

In Wien-Simmering kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 43-jähriger Radfahrer Blessuren davontrug. Gegen 18:00 Uhr war dieser in der Swatoschgasse mit einem Pkw zusammengestoßen.