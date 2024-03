Unfall-Drama in NÖ: 20-Jähriger stirbt bei schwerem Crash

Ein 20-Jähriger ist nach einem Autounfall am Sonntag in Klausen-Leopoldsdorf im Bezirk Baden gestorben.

Ein Mitfahrer wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Der Lenker und zwei weitere Insassen erlitten teils schwere Blessuren.

Einer der beiden jungen Männer wurde noch an der Unfallstelle reanimiert, er erlag im Spital seinen Verletzungen, wie auch das Innenministerium in einer Aussendung mitteilte. Der andere wurde mit schweren Blessuren ins AKH Wien transportiert. Die beiden 22-Jährigen wurden mit Verletzungen in die Landeskliniken Tulln bzw. Baden gebracht.