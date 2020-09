Unfall bei der Praterbrücke: Riesen-Stau auf der Tangente

Riesen-Stau im Wiener Abendverkehr: Nach einem Unfall bei der Praterbrücke bildete sich zehn Kilometer Stau auf der A23, er reichte bis auf die A2 bei Mödling zurück.

"Zum gewohnt staureichen Verkehrsaufkommen an den Donnerstagen kam ein Unfall bei der Praterbrücke in Fahrtrichtung Kagran auf der Tangente", meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Donnerstagabend. Auf der A23 baute sich ein Stau rückreichend bis auf die A2 bei Mödling auf, gute 10 Kilometer. Auch auf sämtlichen Zufahrten kam es zu langen Verzögerungen.