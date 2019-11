Unfall auf A23: Motorradfahrer hatte 2,3 Promille

Am Mittwochabend ereignete sich auf der Wiener A23 in Fahrtrichtung Norden ein Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein Alkovortest ergab bei dem Motorradlenker 2,3 Promille

Der unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 23 Uhr in Fahrtrichtung Norden nach der Ausfahrt Laaerberg Tunnel, wie die Polizei am Donnerstag berichtet.