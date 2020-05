Unfälle am Schulweg vermeiden: Tipps von Experten

Mit dem Schulstart am Montag werden Kinder und Jugendliche wieder vermehrt im Straßenverkehr unterwegs sein. Der ÖAMTC gibt nützliche Tipps zur Unfallvermeidung am Schulweg.

Am 18. Mai starten die Kinder in Österreich im Schichtbetrieb wieder mit der Schule.

"Einige Eltern werden ihre Kinder zum Schutz mit dem Auto zur Schule bringen – hierbei gilt es wie immer, sehr umsichtig zu sein. Kinder lässt man am besten nur schulseitig aussteigen, halten oder parken darf man nur an erlaubten Stellen und Staus sollten keine entstehen."

Covid-Maßnahmen bringen auch Veränderungen am Schulweg

Richtiger Umgang mit der Schutzmaske will gelernt sein

Am besten wird die Maske in Ruhe schon im Haltestellenbereich angelegt. Kinder sollten nicht versuchen, sie "nebenbei" im Gehen anzubringen, denn dadurch steigt die Gefahr zu stolpern bzw. andere Verkehrsteilnehmer zu übersehen. Auch "wenn, dann"-Szenarien sollte man mit den Kindern durchgehen – z.B. keine Aufregung, wenn die Maske herunterfällt oder ihr nicht nachlaufen, wenn sie verweht wird.

"Handelsübliche Einheits-Masken können besonders jungen Kindern oftmals zu groß sein und unangenehm nah an die Augen rutschen – eine kleinere, besser sitzende Maske ist hier anzuraten", sagt die ÖAMTC-Expertin. Sie warnt außerdem: "Auch wenn eigens genähte Masken hübsch anzusehen sind – auf den Maskentausch untereinander sollte verzichtet werden." Brauchen die Kinder die Masken gerade nicht, z.B. während des Unterrichts, werden diese am besten in einem Etui oder eigenem Behältnis aufbewahrt. "Zur leichteren Identifikation kann man die Maske auch markieren bzw. mit Namen beschriften. Am besten packt man auch immer eine Reservemaske in die Schultasche", rät Seidenberger abschließend.