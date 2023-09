Am Sonntagabend ist die Sitzung der UN-Kulturorganisation UNESCO in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad eröffnet worden.

UNESCO-Entscheidung über Wien auf "Roter Liste" steht bevor

Wien steht seit 2017 auf der "Liste des gefährdeten Welterbes"

45. Sitzung des Welterbekomitees sollte in Russland stattfinden

Die 45. Sitzung des Welterbekomitees sollte eigentlich im Juni 2022 in Russland stattfinden. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wurde sie jedoch verschoben und wird nun in Riad nachgeholt. Zu den bisher 1.157 Kultur- und Naturstätten in 167 Ländern zählen das Great Barrier Reef in Australien, der Nationalpark Serengeti in Tansania, die Inka-Stadt Machu Picchu in Peru sowie die Pyramiden von Gizeh in Ägypten.