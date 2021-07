Und täglich grüßt die Liebe - Trailer und Infos zum Film

Teddy (Rafe Spall) könnte eigentlich glücklich sein, hat er sich, der alte Zauderer, doch durchgerungen, endlich seine geliebte Leanne (Zahra Newman) zu heiraten. Wäre da nicht der Umstand, dass er am Morgen nach der Hochzeit erwacht - und Leanne ist plötzlich im achten Monat schwanger, während die beiden bereits das erste Ehejahr hinter sich haben.

An die Zeit dazwischen kann sich Teddy nun aber partout nicht erinnern. Und bei diesem einen Zeitsprung bleibt es nicht. Mit der Hilfe seines besten Freundes Sam (Ronny Chieng) muss Teddy versuchen zu ergründen, was in der Zeit zwischen den sich wiederholenden Zeitverschiebungen passiert ist und versuchen, sein Glück zumindest je für einen Tag auszukosten.