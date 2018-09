Uncle Drew - Trailer und Informationen zum Film

In der Basketballkomödie "Uncle Drew" werden die Lachmuskeln strapaziert. Zu sehen sind Basketballstars wie NBA All-Star Kyrie Irving oder Legende Shaquille O'Neal, die auf der Leinwand als Greise noch einmal Körbe werfen.

Eine amerikanische Sportkomödie: Der glücklose Trainer Dax (Lil Rel Howery) will mit seinem Team beim Rucker Classic Street-Ball-Turnier in Harlem antreten, verliert seine Mannschaft jedoch an seinen langjährigen Rivalen (Nick Kroll). Da er sein ganzes Geld in das Turnier investiert hat, will er jedoch unbedingt gewinnen. Als er auf die Legende “Uncle Drew” (NBA All-Star Kyrie Irving) trifft, kann er diesen überzeugen, noch einmal auf das Spielfeld zurückzukehren.