Unbekannter stach grundlos auf 17-Jährigen in Wien-Floridsdorf ein

Am Donnerstag wurde ein 17-Jähriger in der Morsegasse plötzlich von hinten mit einem Messer in den Oberarm gestochen. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Ein 17-jähriger Mann verständigte am 21. März 2019 um 07.15 Uhr die Polizei und gab bekannt, dass er am Weg in die Arbeit in der Morsegasse in Wien-Floridsdorf von einem unbekannten Mann von hinten mit einem Messer in den rechten Oberarm gestochen wurde. Der Bursche erlitt eine tiefe Stichverletzung.