Ein Mann wurde in Wien-Ottakring verletzt.

Ein Mann wurde in Wien-Ottakring verletzt. ©APA (Sujet)

Ein Mann wurde in Wien-Ottakring verletzt. ©APA (Sujet)

Unbekannter stach auf 43-Jährigen in Wien-Ottakring ein

Am Donnerstagabend erlitt ein Mann in der Koppstraße in Wien-Ottakring eine Stichverletzung im Brustbereich. Wer ihn attackierte, ist unklar.

Ein 43-jähriger Mann soll durch einen unbekannten Täter am 28. April gegen 21.00 Uhr in der Koppstraße in Wien-Ottakring mit einem unbekannten Gegenstand im Brustbereich verletzt worden sein. Weiters wies er Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich auf.