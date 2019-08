Unbekannter griff Parksheriff in Wien-Favoriten an

Am Dienstag wurde eine 27-jährige Mitarbeiterin der Parkraumüberwachung von einem bislang unbekannten Mann angegriffen. Der Angreifer ergriff anschließend mit seinem Auto die Flucht.

Während der Beanstandung eines Fahrzeuges wurde die 27-jährige Mitarbeiterin der parkraumüberwachung gegen 15.50 Uhr in der Muhrengasse in Wien-Favoriten von einem unbekannten Autolenker angegriffen.

Der Mann beschimpfte sie, packte sie an der hand und wollte sie an der Durchführung der Amtshandlung hindern, wie die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Die 27-Jährige konnte sich losreißen, woraufhin der Angreifer mit seinem Wagen die Flucht ergriff.