Unbekannter bedrohte Fahrgast in der Wiener U4 mit Messer

Bereits im September zwang ein bislang unbekannter Täter einen Fahrgast in der U-Bahnlinie U4 mit vorgehaltenem Messer zur Weiterfahrt.

Ein derzeit unbekannter Täter steht im Verdacht, am 8. September 2019 gegen 19.35 Uhr in der U-Bahnlinie U4 eine schwere Nötigung begangen zu haben.

Mit Messer bedroht: Mann zwang Fahrgast zur Weiterfahrt

Der Unbekannte stieg gegen 19.30 Uhr am Karlsplatz ein, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Er bedrohte einen 19-Jährigen mit einem Klappmesser und zwang ihn, im Waggon zu bleiben. In der Station Braunschweiggasse in Hietzing verließ der Mann dann den Waggon. Seine Beweggründe sind völlig unklar. Ihm wird schwere Nötigung vorgeworfen. Der 19-Jährige erstattete Anzeige, er blieb unverletzt.