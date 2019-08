Unbekannte wollten Bankomat in Wien-Donaustadt sprengen

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag wollten unbekannte Täter einen Bankomaten in Wien-Donaustadt sprengen. Die Ermittlungen sind im Gange.

Gegen 4.25 Uhr morgens wurden mehrere Streifenwägen in eine Bank in der Quadenstraße in Wien-Donaustadt gerufen. Noch unbekannte Täter hatten versucht, einen Bankomaten zu sprengen.