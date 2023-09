In der Prinz-Eugen-Straße in Wien-Wieden stieß ein Unbekannter einen 61-Jährigen von seinem Fahrrad und stahl dem Mann seine hochpreisige Armbanduhr. Die Polizei sucht Hinweise zu dem Täter.

Die Wiener Polizei sucht zwei Männer mit Fahndungsfotos, die in der Nacht auf den 7. Juli in der Prinz-Eugen-Straße in Wien-Wieden einem 61-Jährigen seine hochpreisige Luxusuhr abgenommen haben. Dabei stieß ein Unbekannter das Opfer von hinten von seinem Fahrrad und raubte dessen Armbanduhr, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Sonntag. Er flüchtete in die Goldeggasse.