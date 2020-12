Unbekannte attackierten 23-Jährigen vor Lokal in NÖ: Hinweise erbeten

Bereits im Oktober wurde ein 23-Jähriger vor einem Lokal in Wiener Neustadt von mehreren Männern brutal zusammengeschlagen. Die Polizei bittet Zeugen der Attacke nun um Hinweise.

Ein 23-jähriger Niederösterreicher ist in Wiener Neustadt vor einem Lokal in der Innenstadt von mehreren Unbekannten angegriffen worden. Die Attacke hatte sich am 31. Oktober gegen 1.30 Uhr ereignet, gab die Landespolizeidirektion NÖ am Dienstag bekannt und bat um Hinweise.