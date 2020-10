Unangemeldete Demo gegen Corona-Maßnahmen in NÖ: Ermittlungen laufen

Am Montagnachmittag fand eine unangemeldete Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Niederösterreich statt. Nun wird ermittelt.

Nach einer unangemeldeten Demonstration gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus am Montagnachmittag in St. Pölten laufen Ermittlungen. Es gehe darum, den Verantwortlichen auszuforschen, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag auf Anfrage. Auf dem Rathausplatz der Landeshauptstadt waren etwa 150 Menschen zusammengekommen.