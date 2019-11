Una Primavera - Kritik und Trailer zum Film

Fiorella ist fast 60 Jahre alt und wird ihren Mann und das gemeinsame Haus verlassen. Auslöser ist die wiederholte häusliche Gewalt. Regisseurin Valentina Primavera begleitet ihre eigene Mutter auf diesem Weg nach 40 Jahren Ehe mit der Kamera.

Una Primavera - Kurzinhalt zum Film

Die Mutter ist eine äußerlich starke, selbstbewusste Frau, die aus ihrer Ehe in einer Kleinstadt in den italienischen Abruzzen ausbrechen möchte. Sie fährt zur Tochter nach Berlin, und diese begleitet sie dann mit der Handkamera zurück nach Hause und zeigt die Versuche, sich ein neues Leben aufzubauen. Nach und nach enthüllt sich aus den Aussagen der Frau, dass Gewalt in ihrer Ehe als normal angesehen wurde.