Umweltschützer kritisieren Ökostrompläne der Parteien

Für WWF und Global 2000 sind die Vorschläge der politischen Parteien zur Ökostromförderung "unzureichend und lückenhaft". Sie fordern eine "Solarwende".

Die Nicht-Regierungsorganisationen rufen anlässlich geplanter Beschlüsse im Nationalrat in dessen letzter Sitzung vor der Wahl in der kommenden Woche nach einer "Solar-Offensive". "Denn die bisher bekannten Förderkonzepte der Parlamentsparteien sind in dieser Hinsicht unzureichend und viel zu wenig ehrgeizig", kritisieren Global 2000 und WWF in einer Stellungnahme gegenüber der APA.