Umstrittene Tewhid-Moschee in Wien als offizielles Gebetshaus aufgelöst

Die umstrittene Tewhid-Moschee in Wien-Meidling gehört nicht mehr der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) an.

Die Wiener Tewhid-Moschee ist nicht mehr Teil der IGGÖ. Die Moschee war nach dem Terroranschlag in Wien von 2020 geschlossen worden, weil sich der Attentäter dort radikalisiert haben soll. Der oberste Rat habe sie nun als Moscheegemeinde aufgelöst und darüber auch das Kultusamt informiert, berichteten der "Standard" (online) und Puls24 am Freitag. Grund ist u.a., dass der umstrittene Ex-Imam dort weiterhin aktiv war.

Tewhid-Moschee in Wien mit Entscheidung nicht geschlossen

Die Tewhid-Moschee war nicht nur in Zusammenhang mit dem Wien-Attentäter aufgefallen. Auch jener 17-Jährige, der im September einen Terrorakt am Wiener Hauptbahnhof geplant und in letzter Sekunde davon abgesehen hatte, verkehrte dort wöchentlich. Nach dem Terroranschlag von Wien war sie zunächst geschlossen worden.

Schließung von Wiener Tewhid-Moschee zurückgenommen

Eine "zufriedenstellende Umsetzung" der Vereinbarung sei allerdings nicht erfolgt, begründete nun die IGGÖ ihre jüngste Entscheidung. So soll etwa der umstrittene Prediger, dessen Name auch in den aktuellen Terror-Ermittlungsakten rund um den 17-Jährigen wieder auftaucht, nicht oder nur kurz aus der Moschee weg gewesen sein, hieß es in den Berichten unter Berufung auch auf Sicherheitskreise und Personen aus der Salafistenszene. Zuletzt soll er laut IGGÖ als Arabischlehrer in der Moschee aktiv gewesen sein.