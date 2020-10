Umfragen zur Wien-Wahl zeichnen weiter stabiles Bild

In einer Woche findet die Wien-Wahl statt. Die Kräfteverhältnisse der Parteien sind aktuellen Umfragen zufolge weiterhin stabil.

Wiener SPÖ liegt vorne, dahinter folgen ÖVP und Grüne

Das Team Strache muss weiter zittern, ob die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Wiener Landtag genommen werden kann: OGM sieht die Partei des an der Ibiza-Affäre gescheiterten Ex-FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache bei vier Prozent, Research Affairs bei sechs Prozent; in dieser Erhebung wird auch die BIER-Partei ausgewiesen - und zwar mit einem Prozent.