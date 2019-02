Umfragen zur EU-Wahl: Spannung schon vor der Wahl

Bereits vor dem Wahlkampfstart der EU-Wahl wird es spannend, denn erste Trends zeichnen sich bereits ab.

Vom 23. bis 26. Mai wird das Europäische Parlament gewählt. Noch hat der Wahlkampf in den meisten EU-Staaten noch nicht wirklich begonnen und Umfragen sind daher wohl auch mit Vorsicht zu genießen. Entscheidend wird sicher die Wahlbeteiligung sein. 2014 gingen überhaupt nur 42,6 Prozent der Wahlberechtigten, so wenig wie noch nie, wählen. Erste Trends zeichnen sich dennoch schon ab.

Gerade im Spektrum der rechtspopulistischen Fraktionen könnte sich nämlich noch einiges tun. So kündigte der FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, schon vor Monaten gegenüber der APA an, dass es Verhandlungen zur Gründung einer breiten EU-kritischen Allianz gebe. Momentan gehört die FPÖ, ebenso wie Italiens Lega, der Belgische Vlaams Belang, die niederländische Freiheitspartei (PVV) sowie die französische Rassemblement National (ehemals: Front National) der ENF-Fraktion an.

Auch eine Teilnahme der ungarischen FIDESZ (derzeit elf Mandate) an diesem Bündnis ist möglich, doch bisher hielt die EVP am Bündnis mit Viktor Orban fest, wohl auch um die Bildung einer rein osteuropäischen Fraktion, angeführt von FIDESZ und PiS, zu verhindern. Dennoch könnte die EVP deutlich nach rechts rücken, denn neben Orbans Partei rückten auch die französischen Republikaner (16 von 20 französischen EVP-Abgeordneten) oder der spanische Partido Popular (16 von 17 spanischen EVP-Abgeordneten) klar nach rechts.

ALDE könnte drittstärkste Fraktion ablösen

Die liberale ALDE will indes zum Zünglein an der Waage bei der Wahl des nächsten Kommissionspräsidenten werden. Doch die Wahlchancen des Bündnisses mit La Republique en Marche (LRM) des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem sich auch die spanischen Ciudadanos angeschlossen haben, sind seit den Gelbwesten-Protesten in Frankreich nicht mehr so hoch wie zuvor.