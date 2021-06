Umfragen: Lücke zwischen ÖVP und SPÖ bei Sonntags-Frage

Zu Beginn des Wochenendes wurden zwei Umfragen publiziert, die zeigen: Es gibt eine Lücke zwischen der ÖVP und der SPÖ. Für die anderen Parteien gibt es ebenfalls Daten.

Die ÖVP liegt in zwei am Samstag veröffentlichten Umfragen klar vor der SPÖ. Nachdem Anfang Juni eine market-Umfrage auf ein enger werdendes Rennen zwischen den beiden Parteien hingedeutet hatte, wies nun eine Unique research-Erhebung (800 Befragte) für das Profil mit 33 Prozent für die ÖVP und 23 für die SPÖ einen deutlichen Abstand aus. Auch eine neue market-Umfrage für den "Standard" geht in diese Richtung: Hier kommt die ÖVP auf 32 Prozent, die SPÖ auf 27.