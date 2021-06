Staatsbürgerschaft: Kurz stellt sich gegen Kogler

Werner Kogler (Grüne) steht Lockerungen im Hinblick auf den Erhalt der österreichischen Staatsbürgerschaft positiv gegenüber. In Regierungskreisen werden Differenzen erkennbar.

In der von der SPÖ angestoßenen Frage des erleichterten Zugangs zur österreichischen Staatsbürgerschaft zeichnet sich Dissens zwischen den Regierungsspitzen ab. Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler sprach sich am Samstag im "Standard" klar für derartige Lockerungen aus und denkt auch an künftige Verhandlungen mit der ÖVP bei diesem Thema. Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz erteilte dem in einem Statement gegenüber der APA eine klare Absage.