Umfrage zur "Corona-Normalisierung" in Wien

Das Corona-Virus und seine Folgen bestimmen nach wie vor unseren Alltag. VIENNA.at hat auf den Straßen Wiens nachgefragt, wie die Wienerinnen und Wiener die aktuelle Situation inzwischen erleben.

Die Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise dauern bereits mehrere Wochen an, wir dürfen nur mehr mit Schutzmasken einkaufen und mit den Öffis fahren und der Ausnahmezustand unter wechselnden Vorzeichen ist inzwischen so etwas wie Normalität geworden. Nun sollen mit Anfang Mai einige Lockerungen geltend werden. VIENNA.at hat sich unter der Wiener Bevölkerung umgehört und ist der Frage nachgegangen: War das alles notwendig - und worauf freuen Sie sich jetzt am meisten?