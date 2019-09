Umfrage zeigt: Wiener wollen Sonntagsöffnung

Laut aktueller Marketagent-Umfrage befürwortet eine Mehrheit der Wiener offene Geschäfte auch am siebten Wochentag.

Mehrheit der Wiener begrüßen eine Sonntagsöffnung

54 Prozent der Wiener sind laut aktueller Marketagent-Umfrage für die Sonntagsöffnung in der Stat, 56 Prozent würden die Möglichkeit nutzen, am Sonntag einzukaufen. Neun von zehn Wienern shoppen im Urlaub auch am Sonntag. Befragt wurden mehr als 1.000 Personen

Matthias Winkler ist als Geschäftsführer der Sacher-Gruppe im täglichen Kontakt mit Gästen in Geberlaune und selbst viel international unterwegs: "Es ist bekannt, dass unsere internationalen Gäste bei zeitgemäßen Öffnungszeiten mehr Geld in Wien ausgeben würden. Aber die ÖHV-Umfrage bestätigt erstmals, was viele schon lange vermuten: Auch die Wienerinnen und Wiener nutzen diese Gelegenheit im Urlaub gerne. Dass sie mehrheitlich die Sonntagsöffnung in Wien befürworten, sollte ein Anstoß für die Politik sein", so Winkler.